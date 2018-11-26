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Gelişmiş ülkeler daha da semirecek

Gelişmiş ülke kategorisi altında değerlendirilen 37 ülkenin ekonomik büyüklüğü 2019’da 1 trilyon 718,7 milyar dolar artarak 51 trilyon 161,3 milyar dolar seviyesinden, 52 trilyon 880 dolara yükselecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:09
Gelişmiş ülkeler daha da semirecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, gelişmiş ülke kategorisi altında değerlendirilen 37 ülkenin ekonomik büyüklüğü 2019’da 1 trilyon 718,7 milyar dolar artarak 52 trilyon 880 dolara yükselecek. Böylece 37 gelişmiş ülkenin ekonomik büyüklüğünün 2018 için öngörülen 51 trilyon 161,3 milyar dolar seviyesinden, 52 trilyon 880 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre, 37 gelişmiş ülke arasında GSYH büyüklüğü açısından ABD ilk sırada yer alıyor. ABD’nin 2018 sonunda 20 trilyon 513 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülen ekonomik büyüklüğünün, 2019’da 969,4 milyar dolar artarak 21 trilyon 482,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ABD’nin ardından Japonya ikinci sırada yer alırken, söz konusu ülkenin ekonomik büyüklüğünün gelecek yıl 149,9 milyar dolarlık artışla 5 trilyon 220,6 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:09
  1. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  2. GSYH

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