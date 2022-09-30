Gelişi de gidişi de hızlı oldu! Fox'a izleyiciden ağır tokat
Fox'un yeni dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapma kararı aldı.
Fox'ta ekranlara gelen Kusursuz Kiracı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. İlk bölümü 30 Ağustos'ta yayınlanan dizi 6. bölümle final yapacak.
Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Kusursuz Kiracı dizisi, 30 Ağustos 2022'de yayın hayatına başladı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizinin reyting sonuçları da düşük çıkınca erken final kararı alındı. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'i buluşturan proje 6. bölümde ekrana veda edecek.