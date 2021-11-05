“Gelişen mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin, dünyanın özendiği projeleri başarıyla tamamlayan bir ülke olduğunu söyledi. Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, ülkenin dört bir tarafında önemli çalışmalar, yatırımlar olduğunu vurguladı.

Güvenli, konforlu yolculuk

“Polatlı-Yunak-Akşehir Projesi’nin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara’ya bölünmüş yol ağı ile bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Her iki projemiz de bulundukları yerleşim yerleri ve bölgenin kalkınmasına sunacağı katkılarla, ticari hareketliliği geliştirecek, kıymetli Konyalı hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu seyahat etmesini sağlayacak çok önemli projeler” diye konuştu.

17.7 milyarlık harcama

Karaismailoğlu, Anadolu ziyaretlerinde bölge halkıyla görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, “Türkiye’nin her tarafında önemli işler yaptık, Konya da bundan fazlası ile katkısını aldı, almaya devam edecektir. Tabii ki yetmez bu yatırımlar. Çünkü Konya çok şeyi hak ediyor. Konya’nın ulaşım, iletişim altyapısında son 19 yılda tam 17 milyar 731 milyon lira para harcadık. Konya’da bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden yüzde 647 artırarak 1247 kilometreye ulaştırdık” diye konuştu.

15 proje devam ediyor

Konya genelinde 15 ayrı kara yolu projesinin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, bu projelerin maliyetinin 6 milyar 110 milyon lirayı aştığını söyledi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız bu destansı mücadele, destansı yatırımlar inşallah artarak devam edecek. Dünyanın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Son 19 yıldır çalışmalarımız bütün dünyaya örnek oldu. Gelişmekte olan bütün ülkeler gelip Türkiye’deki bu değişimin nasıl olduğunu ve buradaki edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübelerinizi öğrenmek için, bizden akıl almak için bizlere geliyorlar. Biz de dost, kardeş ülkelerimizin hepsine yardımcı oluyoruz.

Türkiye için kazanım

“Bu büyük altyapı yatırımının sonucunda hem müteahhitlik sektörü, hem mühendislik açısından, hem de teknoloji açısından Türkiye çok önemli mesafeler kaydetti. Artık biz de bu gelişen mühendislik ve teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye başladık. Dünyanın pek çok ülkesinde artık yerli Türk müteahhitler ve Türk mühendisler çalışmakta, gelişmekte olan bütün ülkelerin altyapılarında görev almaktalar. Bu da Türkiye’nin önemli bir kazancı olmuştur.”