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Ekonomi Gelir testi sorgulama nasıl yapılır? GSS borç sorgulama
Ekonomi

Gelir testi sorgulama nasıl yapılır? GSS borç sorgulama

Gelir testi internetten nasıl sorgulanır? Gelir testi dışında kalan herhangi bir işte çalışmayan, SGK’ya prim ödemeyen vatandaşların genel sağlık sigortası primlerini belirlemek amacıyla uygulanıyor. SGK da bu gelir testi üzerinden sonuca göre kişilere Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi düzenlenmiş oluyor. Peki gelir testi sorgulama nasıl yapılır? GSS borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Gelir testi yaptırmak zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:21:00 -
Gelir testi sorgulama nasıl yapılır? GSS borç sorgulama

Gelir testi, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşların ve aile bireylerinin gelirini tespit edilmesiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Kısaca gelir testi, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. 

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan, yani çalışmayan, işyeri sahibi olmayan, 65 yaş, harp ya da vazife malullüğü aylığı ile işsizlik ödeneği gibi herhangi bir geliri olmayan kişiler, gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Asgari ücretin %3’ü oranında, 60,89 TL olarak belirlenen bu tutarı sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar dışarıdan ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamına girebilecek.

Gelir testi nerede yapılır?

Gelir testi sanıldığının aksine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temsilciliklerinde değil, kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il ya da ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurularak yapılır. Gelir tesi e devlet üzerniden sorgulanabilmekte. Gelir testi e devlet üzerinden sorgulamak için tıklayın.

Gelir testi şartı nedir?

Gelir testi yapılırken dikkate alınacak unsurlar şu şekildedir;

Ailenin aylık geliri,

Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri.

Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240’ta biri. Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.

Dükkanlar için rayiç bedelin 240’ta biri.

Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri.

Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri.

Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.

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