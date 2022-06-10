Gelir Ortaklığı Senedi (GES) nedir nereden alınacak kimler alacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonomi paketinde ilk adımı açıkladı. Bakanlık, dövize karşı Türk Lirası'nın değerininin korunması için kur korumalı TL mevduat hesabının ardından yeni bir dizi düzenlemelere gitti. Yeni ekonomik pakette GES ifadesi dikkat çekti. Peki GES nedir? GES ne demek? GES'in açılımı ne?

GES talep toplama işlemleri ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası (TL) cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'lerin ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

GES senedi kuponu getirisi ne kadar?

İhraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı ihraç aşamasında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

GES nedir, anlamı ne?

GES açılımı ne? GES'in açılımı; Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi. GES ile yatırımcı, getirisi devlet kurumlarının gelirine endekslenmiş bir yatırım aracı satın almış olur. GES'lerde asgari kupon ödeme garantisi yani 'minimum ödeme garantisi' bulunur. İlgili devlet işletmesinin gelirinde düşüş olursa yatırımcının geliri bundan olumsuz etkilenmez.