Gelir kaybı desteği ödeniyor

Pekcan ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı’nın ardından JETCO protokolüne imza atıldı.



Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, “Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün (dün) itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.