  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran'a kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 19 Haziran'a erteledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:19:00 -
Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusunda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında bulunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı. 

Buna göre, 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlanması gereken aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın şubat, 3 aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın ocak-şubat-mart dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Haziran Cuma sonuna kadar uzatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı