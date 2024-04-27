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Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! KDV ile ilgili flaş açıklama
Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! KDV ile ilgili flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:18:00 -
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! KDV ile ilgili flaş açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili açıklama yaptı. GİB, bugün yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."

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