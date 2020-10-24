Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Başkanlıktaki boş kadrolara atanmak üzere 1000 gelirli uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcısı farklı illerde görevlendirilecek.

Gelir uzmanı yardımcısı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi günü saat 10: 00'da Ankara'da yapılacaktır.

9 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü saat 17.30'da sona erecek başvurular "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar "http://www.gib.gov.tr" web sitesinde ilan edilecektir.

Gelir uzmanı işe alımı

Gelir İhtisas web sitesinde yer alan diğer duyuruya göre Gelir İhtisas Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı işe alınacak.

Giriş sınavının yazılı kısmı 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10: 00'da Ankara'da yapılacaktır.

Başvurular, cumhurbaşkanlığı merkezinde personeli bulunanlar için personel departmanına, personeli vergi dairesinde bulunanlar için personel müdürlüklerine ve Pazartesi günleri arasında duyuruya ekli "Sınav Başvuru Formu" ile personel müdürlüklerine yapılacaktır.

Sınav sonuçları GİB web sitesinde ilan edilecektir.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yıl başına kadar alımları kademeli olarak duyuracaklarını belirterek, "Bakanlığımız iç özel incelememizle 2 bin personel ve 3 bin personel görevlendirecek. 'İfadelerini kullandı. .