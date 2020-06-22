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Spor

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Kayseri Bölgesi hakemleri, nikah törenlerine hakem formaları ile geldiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:02:55 -
Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Kayseri Bölgesi hakemleri, nikah törenlerine hakem formaları ile geldiler.


Kayseri Bölgesi hakemleri Fulya Fırat Çıtak ile Ahmet Çıtak, düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdiler. Fulya ile Ahmet, Kayseri’nin Sarıoğlan Belediyesi nikah salonuna gelinlik damatlık giyerek değil, hakem formaları giyerek geldiler. Düzenlenen törende şahitlerin huzurunda bir kez daha evlenmek istediklerini söyleyen genç çiftin nikahı kıyıldı.


Nikah sonrası çiçeği burnundaki genç çift, sarı ve kırmızı kartları ile poz verdiler.

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