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Gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli? | 2019 düğün sezonunun en gözde gelinlik modelleri

Düğün sezonu açıldı. Yakında düğünü olan gelinler için harika öneriler ve taktikler bu yazıda..

18 Haziran 2019 Salı 13:16
Gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli? | 2019 düğün sezonunun en gözde gelinlik modelleri

Her genç kızın hayalinde bir gelinlik vardır. Özellikle de hepsi kendini, kabarık bir gelinliğin içinde düşünmüştür. Sevenlerin hayali, sevmeyenlerin ''ben gelinlik sevmiyorum'' dedikten sonra telli duvaklı gelin olduklarında heyecanına kapıldıkları bir güzellik.

Gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli?

  • Gelin kendini, vücut hatlarını ve kusurlarını tanımalı 
  • Gelin adayı; boy, kilo ve sorunlarına göre hangi model gelinliğin yakışacağını araştırmalı
  • Kilolu ya da sorunlu bölgelerde; taş, pul, payet gibi işlemeler yapılmamalı, daha kabarık gösterilmemelidir.
  • Damadın boyuna göre bir ayakkabı ve ona uygun gelinliğin birbirine sağlayacağı uyumu düşünmeli
  • Gelinliğin model ve yapısı; düğün tarzı ve yapısıyla uyum göstermelidir. Bu hususlara dikkat ederek gelinlik seçilmelidir.
  • Eğer çok hızlı kilo alıp veren bir gelin ise; çok erken ya da çok geç vakitte gelinlik seçimi yapmamalı
  • Ten rengini baz alarak gelinlik rengi belirlenmelidir.

Sezonun en gözde gelinlik modelleri

2019 yaz sezonunun gelinlik trendleri bir hayli kafa karıştırıcı. Bir tarafta ''prenses'' model gelinliği sollayacak kabarıklıkta gelinlikler, diğer tarafta günlük elbiseyle yarışan cinsten düz gelinlikler..

Kaburga gelinlikler

kaburga gelinlik - gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli

Genelde saten kumaştan ve oldukça kabarık olan bu gelinlik modeli son zamanların yıldızlarından. Gerek ihtişamı, gerekse giyen kişide bıraktığı izlenimi kelimelerle anlatılacak cinsten değil.

Bolca sim, taş, pul ve payet içeren bu gelinliği kısa boylu gelinlerin tercih etmemesi gerekir.

 

Helen model gelinlik

gelinlik seçerken dikkat edilmesi gerekenler - helen model gelinlik

Genelde tül ile dikilen bu gelinliklere;pul, güpür, işleme ve sim eşlik ediyor. Naif ve bir o kadar gösterişli olan bu gelinlik, son zamanların favorisi. 

Her boyda gelinin tercih edebileceği bir gelinlik modeli.

 

Karışık tarzda gelinlikler

gelinlik seçme

Gelinlikçilerde beğendiğiniz gelinliğin üzerinde bir şeylerin eksik olduğunu hissedip kendinize göre değiştirmek isteyebilirsiniz. Helen, kaburga, prenses gibi modellerden birkaçını birleştirip; güpür, sim, pul ve payet ekletebilirsiniz. Sadece size özel olacak bu gelinliğin maliyeti biraz fazla olabilir.

Eğer kabarık tercih edilecekse, kısa boylu gelinler tercih etmemeli ve A model gelinliğe çevirmelidirler.

 

A kesim gelinlik

a kesim gelinlik - gelinlik deneme - prova

Helen model gelinlikler gibi sade ve her türlü süslemeye uygundur. Naif ve zarif duran A kesim gelinlikler, göz alıcı ve dikkat çekici bir duruşa sahipler. Bu sezon birçok gelinde görmeniz olası..

Bacak ve basenleri geniş olan gelinlerin tercih etmesi doğru bir seçenek olur. Boy sorunu yaşamadan herkes kullanabilir.

 

 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:16
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