Gelinliğiyle geldiği adliyede damat tutuklanınca şoke oldu

Antalya’da düğün gecesi evinin balkonundan havaya ateş edip bekçilerle girdiği tartışma sonucu gözaltına alınan damat tutuklanırken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyunca büyük üzüntü yaşayan kadın ise, "Gelinliğimle kaldım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Okan Kuşbaş (18) ile Gülfer Pehlivan’ın (20) kına düğününde damat, balkondan tabancayla havaya ateş etti. Saat 01.30’da mahallede görevli iki bekçi ile tartışan ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen Kuşbaş, yere doğru da ateş etti. Bekçilerin ihbarıyla mahalleye çok sayıda polis ekibi geldi.Polis yaptığı incelemede olay yerinde 12 boş kovan buldu, tabancaya el koydu. Gözaltına alınan Kuşbaş, sevk edildiği mahkemece “Kamu görevlisini silahlı tehdit” suçundan tutuklanırken, gelinliğiyle adliyeye gelen Gülfer Pehlivan ise büyük üzüntü yaşadı.

"Gelinliğimle kaldım"

Gülfer Pehlivan, “28 Ağustos akşamı evimizin önünde düğünümüzü yapıyorduk. Eşim alkollü de olduğu için aşırı sevincinden balkondan iki el havaya ateş etti. O anda yoldan geçen 2 bekçi üzerine alındı. Ardından eşimden şikayetçi oldular.’ Eşimi tutukladılar, beni de gelinliğimle bıraktılar. Gelinliğimle kaldım. Benim en mutlu günümdü, gelinliğim kefenliğim oldu. Eşimi gelinliğimde evimizde bekliyorum” dedi.