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Medya Gelinim Mutfakta adlı programda çok tuhaf anlar! Aile değerlerimizi ayaklar altına aldılar
Medya

Gelinim Mutfakta adlı programda çok tuhaf anlar! Aile değerlerimizi ayaklar altına aldılar

Aydın Doğan artığı Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında aile değerlerimiz ayaklar altına alınırken, programda yaşanan tuhaf anlar akıllara durgunluk veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 18:03:00 - 2022-05-11 18:15:20

 Yeniakit.com.tr 

Aile yapımıza yönelik tehditlerin en başını gündüz kuşağı kadın programları çekiyor.

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, gelin ve kaynanalar canlı yayında reyting uğruna kavga ettiriliyor.

Gelinim Mutfakta'nın 927. bölümünde yaşanan tuhaf anlar ise akıllara durgunluk verdi.

Tarihe geçecek tuhaf anlar! Sunucu niye ağladı?

Miyase adlı gelinin, kaynanası Sevilay ile ayrılığının yaşandığı programda, Miyase bundan böyle eşinin üvey annesi ile yarışacağını belirterek, "Ben üvey kaynanamla yarışmak istiyorum." dedi.

Programda uzun uzun bu sözler tartışıldı.

Programın sunucusu Nursel Ergin, Miyase'nin isteği karşısında aniden ağlamaya başladı.

Yaşanan ilginç anlar programın katılımcılarının ve sunucularının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu gözler önüne sererken, Youtube platformunda da paylaşılan videonun yüz binin üzerinde seyredilip, bine yakın yorum ve beğeni alması hayretle karşılandı.

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