Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursta 11 çocuk ve 40 torun sahibi Gül Akıncı, geliniyle aynı sırayı paylaşarak, okuma yazma öğreniyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:38
Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde gelin ve kaynana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursa gidiyor.

İlçenin Eşmepınar köyünde, 11 çocuk ve 40 torunu olan 88 yaşındaki Gül Akıncı ve gelini Emsal Akıncı, açılan okuma yazma kursunda aynı sırayı paylaşıyor.

Gül Akıncı,"okumanın yaşı yok" diyerek, 88 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

"Bizim zamanımızda köyde okul olduğu halde kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Kız çocuklarının okuması ayıptı. Devlet okuma yazma kursu açtı. Ben de bu yaştan sonra okuma yazmayı öğreniyorum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'dan Allah razı olsun. Okuma yazma öğrendikten sonra rahatlıkla hastaneye gidebileceğim."

Emsal Akıncı da kaynanasıyla okuma yazma kursuna katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:38
  1. Muş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip
  7. Emine Erdoğan
  8. Hasköy
  9. Eşme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağmuru
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağmuru
    2. Alanyaspor’da Fernandes şoku!
    3. Kore gazisi Ali Özmen son yolculuğuna..
    4. Hediye için 7 kilo altından yapılan..
    5. Süper Lig'de hafta kritik maçla..
    6. Aşiret liderlerinden sıcak karşılama..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    8. Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları..
    9. Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası..
    10. PYD/PKK üyesi, Suriye sınırında..
    11. Mardin'de yük boşaltan kamyonun kupa..
    12. Ağrı'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 2..
    13. Anne babalar bu habere dikkat!..
    14. Motosiklet beton mikserinin altında..
    15. Eskişehir'de bir ilk! Devlet tüp bebek..
    16. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    17. Başarı hikayesiymiş... Yunanistan'a..
    18. ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti
    19. Moody's'ten ABD medyasına uyarı:..
    20. Bu 5 doğal aracı ile kilo verin
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Rezalet! Berat Kandili’nde içki ve bar tavsiye etti
    Rezalet! Berat Kandili’nde içki ve bar tavsiye etti
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi