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Yaşam Gelin ve damat ne olduğunu anlayamadı!
Yaşam

Gelin ve damat ne olduğunu anlayamadı!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 21:25:00 -

Kocaeli Gebze'de en mutlu günlerini yaşayan çift, yakınlarının kavgalarının arasında kaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yolun ortasındaki yeşillik alana geçti. Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı.

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