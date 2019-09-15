Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay esnasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir düğünde halay esnasında çıkan ve nedeni bilinmeyen kavgada 3 kişi yaralanırken, gelin ve damat ise düğünü terk etti.15 Eylül 2019 Pazar 15:48
Gaziantep'te düğünde halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
3 kişi darbedildi
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisten mahallede güvenlik önlemi
Gelin ve damadın kavga sonrası terk ettiği düğün, bir süre sonra son buldu.
Polis ekipleridüğün salonu ve mahallede güvenlik önlemi aldı.
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