Gelin ve damat düğünlerinde koronavirüs kaptı
Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.
Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.