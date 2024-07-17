Gelin ve damadın tartışmasına aileler de katıldı! Kan aktı...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi.

Gelinin ailesi damadı darbetti!

İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darbederek yoğun bakımlık etti.

Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darbeden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi bıçakla yaraladı.

Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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