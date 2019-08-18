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Gelin ve damada kelepçe taktılar

Zonguldaklı polis memurunun düğününde meslektaşları gelin ve damada takı olarak kelepçe taktı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:49
Gelin ve damada kelepçe taktılar

Zonguldaklı polis memurunun düğününde meslektaşları gelin ve damada takı olarak kelepçe taktı.


Zonguldaklı polis memuru Hüseyin Kartal, Karabük’te görev yapan polis memuru Serpil Yıldırım’la Karabük ilinde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Takı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damat ve gelinin meslektaşları Hüseyin-Serpil çiftine takı olarak kelepçe taktı. Gelin ve damat bu ilginç olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.


Meslektaşlarının bu hareketi salondaki davetlilerden büyük alkış aldı. Kelepçe takılmasının sebebi ise gelin ve damadının birbirlerine olan aşklarını hiç yitirmemeleri için takıldığı öğrenildi.


Düğün töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:49
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