Gelin mi maganda mı belli değil!
Bursa’da gerçekleşen bir düğünde daha önce eşine rastlanmamış bir gelin alma olayı yaşandı. Gelin ve kadın yakınlarının tabancalarla havaya ateş etme videosu sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.17 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Damat, gelini kız evinden çıkartacağı sırada cep telefonu ile çekilen görüntülerde iki kadının silahla havaya ateş ettiği görülüyor.
Sonrasında gelin de kapıdan çıktığı sırada havaya ateş ediyor. O anları cep telefonu ile çekip sosyal medyada yayınlayan kişinin videosu ise kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
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