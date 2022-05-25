Gelin de şimdi buna Allah’tan rahmet dileyin! İşte eski Tuğgeneral Yalçın Işımer'in yediği haltlar

Millet iradesine vesayet koyan 28 Şubat darbecilerinden Tabip Tuğgeneral Yalçın Işımer öldü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Işımer'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yalçın Işımer için Allah'tan bir rahmet dilemek isterdim." diyen Karahasanoğlu, Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde Işımer'in 30 Eylül 1999 tarihinde yaptığı skandal konuşmayı hatırlattı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin eğitim - öğretim yılının açılış töreninde öğrencilere “Atatürk’üm ve Türkçem” başlıklı ilk dersi veren Diş Tabip Tuğgeneral Yalçın Işımer, o konuşmasında şu rezil ifadeleri kullanmıştı:

"Çanakkale Şehitleri’ şiirinde Mehmet Akif, Çanakkale’de çarpışan Mehmetçikler için ‘Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ diyor. Bedir’ Savaşı’nda, 500 kişiyle çarpışan 250 bedevi Arap ile dünya uluslarına karşı destanlar yazan Mehmetçik’i bir tutuyor da ‘Bu kadar şanlı idi’ diyor. Onun düşünce evreni Bedir Savaşı’nın ötesine gidememiş. Kur’an’ı Türkçeye çevirmedi, Atatürk’ün ricasını yerine getirmedi diye onu aziz kılanlar şimdilerde Mehmet Akif Üniversitesi kurma çabasındalar. O üniversiteden çıkan kafalar bilinmelidir ki el-Ezher- kafalı adamlar olacaklar. Arap milliyetçiliğinin adamı olacaklar. Arap’ın adamı olacaklar... Biz bu adamlara ‘Adam sen de’ demeyeceğiz, bu adamları belleyeceğiz."

Bellendiniz paşam!

Kimsenin çıtının çıkmadığı bir dönemde, Akit gazetesi, Yalçın Işımer haddini ve boyunu aşan sözlerine “Bellendiniz paşam” manşetiyle cevabı yapıştırmıştı.