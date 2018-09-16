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Gelin almaya giden araç kaza yaptı! Damat, annesi ve amcası hayatını kaybetti

Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan araç Kırşehir'de kaza yaptı. Meydana gelen kazada damat, annesi ve amcası hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 15:54
Gelin almaya giden araç kaza yaptı! Damat, annesi ve amcası hayatını kaybetti

Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki 16 LVB 36 plakalı otomobil ile Hüseyin Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu.

Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücüler Cesim ve Hüseyin Çarboğa ile diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:54
  1. Kırşehir
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. trafik kazası
  5. kırşehir trafik kaza

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