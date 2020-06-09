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Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Anzak Koyu'nda heyelan

Tören alanına giden yolun az bir bölümü ile dolgu alan ve istinat duvarları denize doğru kaydı - Haziranın ikinci yarısında başlayacak onarım, yenileme ve iyileştirme çalışmalarının 4 ay sürmesi planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:43:31 -
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Anzak Koyu'nda heyelan

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Anzak Koyu bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Anzak Koyu güzergahında, tarihi alanın kuzeyindeki şehitlik ve anıtlara ulaşımı sağlayan yolun Anzak törenlerinin de yapıldığı bölümünde heyelan yaşandı.

Yolun az bir bölümü ve yanındaki dolgu alan ile istinat duvarı denize doğru kaydı.

Bölgede inceleme yapan Tarihi Alan Başkanlığı uzmanları, tören alanına giden yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı ve duvarların işlevini yitirdiğini tespit etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü Gelibolu 13. Şube Şefliği yetkilileri ile yerinde yapılan incelemede ise yarma ve dolgu şevlerinde aşınmalar görüldü. Yolun üst yapısında daha önce kılcal olan yarıkların da derinleştiği belirlendi.

Güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan yolun Anzak Koyu'na ulaşımı sağlayan noktalarına Türkçe ve İngilizce uyarı levhaları konuldu.

Bölgede ulaşım, Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinden geçen yoldan sağlanacak. Alternatif olarak Kocadere ve Bigalı köy yolları da kullanılabilecek.

- Onarım projesi hazırlandı

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan jeolojik ve jeoteknik etütler neticesinde yolun kaymasını önleyici proje, Gelibolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca onaylandı.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından bölgede bu ayın ikinci yarısında onarım, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başlanacak.

Çalışmaların yaklaşık 4 ayda bitirilerek yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

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