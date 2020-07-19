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Yerel

Geleni gideni tokatlamışlar... Yeni ‘Sülün Osman’ vakası patlak verdi

Malatya'da birçok vatandaş, aldıkları evlerin inşaat şirketi tarafından birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:34:00 - 2020-07-19 12:55:17

Malatya’da, “Sülün Osman’ın” dolandırma hikayelerini aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre bir inşaat şirketi, aynı daireleri birden fazla kişiye sattı.

Mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar, parasını ödedikleri evlerin başkalarına da satıldığını görünce şok yaşadı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, mağdur olan diğer şahısların da korkmamasını ve inşaat yetkililerinin “edebiyatına” inanmamasını, haklarını aramalarını söyledi.

Mağdurlar adına suç duyurusunda bulunan avukat, bir de basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Yaptığımız tespitler neticesinde, 30 adet dairenin 3 farklı kişiye satılarak 90 kişinin mağduriyet yaşattığını tespit etmiş bulunmaktayız.” denildi.

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