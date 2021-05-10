‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ PTT pullarında
PTT AŞ tarafından ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ konulu blok şeklinde hazırlanan iki anma pulu ile ilk gün zarfı dün tedavüle sunuldu.
Anma puluna ait 8.50 TL bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar satışa çıktı. Pandemiden dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak ve PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek için ürün, www.filateli. gov.tr ‘den 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.