Geleneksel sanatlar ekonomiden de değerli

Cilt ve ebru gibi geleneksel sanatlar gençlerin de dikkatini çekiyor. Bu sanatlarla yakından ilgilenen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan, yeni nesli tarihten beslenerek yeni ve orijinal ürünler ortaya koymaya davet etti.

Ustalardan ders aldı

Cilt sanatına giriş serüvenini anlatan Gülan, şunları söyledi: “Süleymaniye Kütüphanesi’nde cilt kursu açılınca rahmetli müdürü Muammer Ülker Beyefendi bendenizi de kabul etti. Kurs, normalde kütüphanelerde çalışan devlet memurları için açılmıştı. Ama Muammer Bey yetkisini kullanarak bendenizi de kabul etti. İslam Seçen Hoca’nın öğrencisi olduk. Kitap sahifelerinin tamirinde de Saadet Hanım’dan ve Bilge Hanım’dan çok istifade ettim. Onlar hem çok ehil ve sanatkâr kimselerdi hem de insanlıkları sanatlarının önündeydi. Rafet Bey de İslam Bey’den sonra gelen ustalardandı. Mehmet Ali Kunduracı ve sonraları vefat eden İbrahim Bey de kitap hastanesinin çalışanlarıydı. Çok yardımsever insanlardı, hukuk fakültesi birinci sınıfındaydım, bendenize kol kanat gerdiler, yardım ettiler, her merak ettiğimi öğretmeye çalıştılar. Kıymetli kitapları güvenip tamir için verdiler. İslam Bey hâlâ bu sanatı göstermeye devam ediyor. Kitap hastanesinde de yeni fedakâr, vefakâr çalışanlar var. Kuşaklar değişiyor, hizmeti devam ediyor.”

Emanetleri koruyacağım

Daha sonra ciltten ebru sanatına geçen Gülan, ustası Mustafa Düzgünman’ın emanetlerini korumakta kararlı olduğunu ifade ederek, “Bunu sadece para odaklı çalışmayanları, bu sanatın gelişmesi için insan yetiştirmeyi esas alanları, medeniyete hizmet bilinci taşıyanları bulup desteklemek kapsamında bir vazife olarak görüyorum” dedi.