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Geleneksel Ortadoğu makam müziği Taksim'de

Japon müzisyen Masuda geleneksel Ortadoğu makam müziği ile dinleyenlerini etkileyecek.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
Geleneksel Ortadoğu makam müziği Taksim'de

Japon "Kanun" icracısı Shingo Masuda 25 Ocak tarihinde 18:00-21:00 saatleri arasında Taksim'de General Yazgan sokaktaki Tünel Çay Evi'nde sevenleriyle buluşacak.

Not:Tünel Çay Evinde etkinlikler ücretsizdir. Müzisyen Dayanışma Kutusu bulunmaktadır.

Taksim'de eşsiz bir dinleti sunacak olan Japon müzisyen Shingo Masuda kimdir?

1986'da Batı Japonya'nın Osaka kentinde doğdu.

Çocukken piyanoya başlayan Shingo; Piyano bölümünde okudu, aynı zamanda Perküsyon ile ilgilendi. 2009 yılında tanıştığı Mısırlı müzisyen arkadaşlarının önerisi ile kanun icrasına yöneldi. Birlikte Mısır'da Arap Müziği yapmaya başladılar.

Daha sonra Tunus, Türkiye ve Yunanistan'da bulundu ve kanun sazının icra tekniklerini araştırdı.

Shingo birçok festivalin yanı sıra Japan Broadcasting Corporation'ın programında, bazı tapınak ve mabetlerde, farklı gruplarla, dansçı ve sanatçılarla sahne aldı.

2016 World Music Oreum festivalinde sahne aldı.

2012'den beri her yıl Tayvan'da çeşitli festivallerde yer almaya devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
  1. Japon
  2. Müzisyen

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