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Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak

Federasyonun ilk kez düzenleyeceği kursa 100 aday hakem katılacak

05 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek kursa 100 hakem adayı katılacak.

Kursta aday hakemlere ilk olarak hakemliğin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak. Sonrasında ise oyun kuralları anlatılarak kursiyerler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:39
  1. Aday hakem
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  3. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

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