Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak
Federasyonun ilk kez düzenleyeceği kursa 100 aday hakem katılacak05 Eylül 2019 Perşembe 12:39
ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek kursa 100 hakem adayı katılacak.
Kursta aday hakemlere ilk olarak hakemliğin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak. Sonrasında ise oyun kuralları anlatılarak kursiyerler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.
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