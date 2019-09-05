Geleneksel okçulukta aday hakem kursu Ankara'da yapılacak Federasyonun ilk kez düzenleyeceği kursa 100 aday hakem katılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ankara'da ilk kez aday hakem kursu düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 7-8 Eylül tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek kursa 100 hakem adayı katılacak. Kursta aday hakemlere ilk olarak hakemliğin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak. Sonrasında ise oyun kuralları anlatılarak kursiyerler ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak.



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