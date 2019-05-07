Gelenek Yakutiye’nin kursuyla yarınlara taşınacak

İş Kur ve Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle düzenlenen ve dün başlayan kurs ile 25 bayan, bindallı veya üç etek olarak bilinen kıyafetin yapımını öğrenecek. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şehrin kültür mirasının geleceğe taşınmasını istediklerini belirterek “Açtığımız kurs ile geleneksel kıyafetlerin dikim teknikleri ile işleme ve nakışların genç nesillere öğretilmesini hedefl iyoruz. Böylece geçmişin mirası olan kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefl iyoruz” dedi.



HEM EĞİTİM HEM KAZANÇ



Başkan Uçar, “25 kadın kursiyer 71 gün süreyle eğitim alacak. Kursiyerlerimize günlük 40 lira kurs ücreti ödenecek, bu toplamda 2 bin 880 liraya tekabül ediyor. Katılımcılar mesleki eğitimin yanında ücret de alacaklar. Kursiyerlerimiz kurs sonunda geleneksel giysimizi tasarlayıp üretime dönüştürebilecekler. Geçmişin geleceğe taşınması için bir katkı yapıyoruz, böylesine güzel geçmişin yaşatılması bizim için borçtur” şeklinde konuştu. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bir sigorta şirketinin ‘bir usta bin usta’ çalışmasını hatırlatarak; “Kültürel birikiminin yoğunluğu göz önüne alınırsa, el sanatlarına yansıması önemlidir. Önemli olan kültürel mirasına sahip çıkacak bilinçli, girişken, yaratıcı insanların devreye girmesidir. Biz, bu noktada üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede geleneksel mirasımız olan yöresel kıyafetlerimizin kaybolması önlenecektir. İnşallah bizim yetiştirdiğimiz kursiyerler, yeni ustalar yetiştirmeyi başarır, geleneklerimiz yarınlara ulaşır” ifadelerini kullandı.



BİNDALLI (KADAMA) NEDİR?



Geçmişi Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan bindallı veya diğer adıyla Kadama için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Fikri Salman ile Zeynep Atmaca’nın derlediği bilgilere göre; giysilerin ön kısmı, baştan geçirilerek kolayca giyilmesi için, göğüs seviyesine kadar açıktır. Giysinin kolları uzun olup, manşetlerde kimi zaman küçük yırtmaçlar kullanılır. Etek kısmı da yine sadece yanlardan dizlere kadar yırtmaç olacak şekilde yapılmaktadır. Elbise bütün bir parça şeklinde olup boyundan geçirilerek giyilir. Kadife kumaştan yapılır. Genellikle bordo, kırmızı, lacivert, patlıcan moru ve koyu yeşil en çok tercih edilen renklerdir. Üzerinde çeşitli bitkisel motifl erin, kıvrım dalların ve stilize çiçeklerin bulunduğu sırma işlemeler vardır. Bu işlemeler genelde göğüs, kol manşetleri yaka çevresi, etek önlerinde ve arkalarında bulunur. Belde gümüş kemer kullanılır.