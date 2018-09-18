Gelen su değil, hırsız

Hırsızların yeni yöntemi çok akıllıca ve sessiz!

Sadece kapılarınızın altından usulca su döküyorlar! Su mu? Evet sadece su..

Tabii siz, bu su nerden geliyor diye meraklanıp kapıyı açıp bakmaz mısınız? Biraz da telâşla açıyorsunuz.. “Yoksa apartmanı su mu bastı?” paniğindesiniz..

Kapıyı açtığınızda hırsızlar, gözünüze göz yaşartıcı veya bayıltıcı sprey sıkıyorlar.

Ne var ne yoksa evde; o zamana kadar edindiğiniz pahada ağır, yükte hafif bütün her şeyinizi alıp gidiyorlar..

Dikkatli olmalısınız.

Kapıyı her ne sebeple olursa olsun açarken, arkasındaki güvenlik zinciri takılı olarak aralayın. Güvenlik zinciri, hırsızların işini biraz “zorlartırıcı” unsurdur. Gelen kişi kötü niyetli ise, bunlar kesin çözüm değildir.



“Ben aslında bu kelepçeyi küçük çocuğum için istiyorum. Yani ben bazen işe dalıyorum ve o gidip kapıyı açabiliyor, diyeceksiniz..

Kapınızı kendiniz evdeyken de kilitli tutmanız en doğru yöntem olacaktır.

Yani çocuk için emniyet kelepçesi, kapı zinciri ya da çelik kapı gizli kelepçesi taktırmak kadar kapınızı evdeyken de kilitlemeniz en emniyetlisidir.

Dikkatli olun

● Kılık değiştirmede kadın hırsızlar daha maharetli. Fatih’te çarşafa bürünüyor, Nişantaşı’nda “yosma” kılığına giriyorlar. Bohçacı kadın en fazla kullandıkları yöntem. Asla evinize almayın.

● Kendinizi bir kavga ortasında bulursanız ‘tantanacılık’ yöntemine karşı üzerinizdeki değerli eşyaları koruyun. Oradan uzaklaşın.

● Tanımadığınız kimseye cebinizdeki parayı göstermeyin, kalabalık yerlerde paranızı çıkarmayın. Tırnakçılık yöntemine karşı özellikle mağaza kasiyerleri para üstünü dikkatle sayarak vermeli.

● Yolda veya caddede yürürken caddeye yakın olan taraftan uzak durun. Çantayı trafik akışının ters istikametinde taşıyın.

● Muslukçuluk: Cami avlusunda abdest alırken hırsız ceketini asan kişiye yaklaşır, abdest alır gibi yaparak kendi ceketini mağdurunkinin üzerine asar ve geri alırken her iki ceketi de alır.

● Söğüşçülük: Özellikle hasta refakatçileri uyurken odaya girip soyarlar.

● Zarfçılık: Yere, içerisinde sahte altın bulunan bir mendil atar ve mendili mağdurun bulmasını beklerler. Mağdur mendili alacağı an hırsız yaklaşır ve ‘beraber bulduklarını’, ortak olduklarını söyler. Hırsız bu konuda aceleci davranır, acil işinin olduğunu söyler. Mendildeki altınlara da bir değer biçer. ‘300 TL eder bunlar, bana 150 ver ben gideyim’ der. Parayı alıp kayıplara karışır.

● Tantanacılık: Banka çevresindeki 4-5 kişilik grup bankadan çıkan mağduru takip eder. Daha sonra dümenden kavga ederler. Mağdur kavgayı ayırırken gruptan biri cüzdanı alır. Mağdur grubu ayırmazsa hırsızlar ‘kavgayı’ mağdurun etrafına taşır.