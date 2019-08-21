0553 313 94 23

Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen yavru kediyi kurtardı

Tokat’taki tatili sonrası ilden ayrılmaya hazırlanan yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, annesinin evinin alt katından gelen seslere kayıtsız kalmayarak plastik boruya sıkışan yavru kediyi kurtardı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen yavru kediyi kurtardı

Tokat’taki tatili sonrası ilden ayrılmaya hazırlanan yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, annesinin evinin alt katından gelen seslere kayıtsız kalmayarak plastik boruya sıkışan yavru kediyi kurtardı.


Bayram tatilini Tokat’ın Reşadiye ilçesinde geçiren yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, annesi ile vedalaşarak ayrılmak üzere iken evlerinin alt katından gelen sesleri fark etti. Alt kata inerek sesin nereden geldiğini araştıran Koçan, çok geçmeden plastik boruya sıkışan yavru kediyi buldu. Boruyu yerinden söken Koçak, bir akrabasının yardımı ile pense ve testereyle plastik boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın sonunda yavru kedi plastik boru içerisinden yara almadan kurtarıldı.


Bir süredir mahsur kalan kediye su veren Koçan, hayat kurtarmaktan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, “10 günlük tatilin sonunda yola çıkacaktım. Annenim evine vedalaşmaya geldiğinde alt kattan gelen sesleri duydum. Alt kata indiğimde kuyunun üzeri kapalı ama küçük bir aralık var, oradan baktığımızda kediyi gördüm. Taşı kaldırdık, plastik boruya kafası sıkışan kediyi çıkarttık. Kediye zarar vermemek için küçük parçalar halinde boruyu parçalayarak kediyi çıkarttık. Annesi de orada bekliyordu, su ikram ettik. Hayat kurtarmanın, can kurtarmanın huzur ve mutluluğunu bir kez daha yaşamış olduk” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    1. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    2. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    3. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    4. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    5. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    6. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    7. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    8. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    9. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    10. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    11. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    12. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    13. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    14. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    15. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    16. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    17. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    18. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    19. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    20. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    21. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    22. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    23. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    24. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    25. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    26. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    27. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    28. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
    29. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
    30. Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!