‘Gelecekten geliyorum’ dedi! 2118 yılına ait bu fotoğrafı paylaştı

Alexander Smith zaman yolculuğu yaparak 2118 yılına gidip geri döndüğünü iddia ediyor.

2118 yılına gittiğini iddia eden Alexander, zaman yolculuğunu nasıl yaptığını açıklamadığı bir röportaj verdi.

The Sun'da yer alan habere göre zaman yolculuğu yapan Alexander Smith zaman yolculuğu yaparak 2118 yılına gidip geri döndü.

Smith, elinde bir dizi yeşil, tuhaf şekilli binayı gösteren bulanık bir fotoğraf kanıtı olduğunu iddia etti. Smith, bunun 100 yıl sonraki bir şehrin silueti olduğunu söylüyor.

Bu değişik iddiaların sahibi, 1981'de "çok gizli" bir CIA görevinde olduğunu ve bu görevden sonra teşkilatın onu aradığını düşündüğünü söylüyor. Gerçek kimliği ve resmi ortaya çıkarsa, geleceğin elindekileri elinden kaçırdığı için suikasta uğrayacağını ifade etti.

Amerikan aksanıyla konuşan Bay Smith, insan ırkına yönelik "birçok tehdit" konusunda uyardı ve insanları küresel ısınmayla mücadele etmeye çağırdı.

İnsan ırkı tehdit altında

Gelecekten gelen smith, insanlığı bekleyen tehlikeleri de sıraladı. “Bildiğimiz kadarıyla insanlığa yönelik tehditlerin sayısı küresel ısınma, yükselen deniz seviyeleri ve atmosferimizdeki CO2 artışı.