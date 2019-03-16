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“Gelecekteki Sen” etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katıldı

Dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk Ufuk Tarhan’ın yazdığı, En İnovatif İş Kitabı ödülüne sahip T-İnsan’ın lansmanı ve “Gelecekteki Sen?” temalı söyleşi The Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleştirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:24
“Gelecekteki Sen” etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katıldı

Dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk Ufuk Tarhan’ın yazdığı, En İnovatif İş Kitabı ödülüne sahip T-İnsan’ın lansmanı ve “Gelecekteki Sen?” temalı söyleşi The Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı programa yoğun ilgi vardı. Yüzlerce kişinin doldurduğu salonda Ufuk Tarhan müfredata “gelecek” dersi konması yönündeki talebini Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a iletirken, Bakan da Tarhan’a geleceği tasarlama konusundaki çalışmaları için teşekkür etti. Ufuk Tarhan ve Ziya Selçuk sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmedi.


Gelecek kaygısının herkesin aşina olduğu bir duygu haline geldiği günümüzde, ‘Gelecek nasıl gelecek?” sorusunun yanıtı da giderek daha belirgin hale gelmeye başladı. “Peki, gelecekte sen ne yapacaksın, ne yapmalısın? ‘Gelecekteki Sen’i nasıl oluşturacaksın? O kişi nasıl biri olmalı/olacak?” gibi soruların yanıtlarının arandığı “Gelecekteki Sen” söyleşisi salonu tıka basa dolduran izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Söyleşide Ufuk Tarhan’ın yanı sıra Tolga Yücel, Arzu Kaprol ve Birol Güven de düşüncelerini ve önerilerini aktardı. Dinleyicilerin iç sesi ve temsilcisi olan sosyal medya influencer’ı “seviyeli ve kurumsal mizahçı” Cihan Akıncı ise soruları ve yorumları ile etkinliğe neşe kattı.


T-İnsan’ın lansmanı ve imza günü ile bu sıra dışı söyleşi dışında GaragaATLAS VR/AR Deneyimi, Maker Atölye ile Robotel etkinlikleri de gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:24
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