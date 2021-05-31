Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan maçların seyircili oynanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek sezonda maçlar seyircili mi olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan maçlar, inşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.