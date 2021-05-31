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Spor Gelecek sezonda maçlar seyircili mi olacak?
Spor

Gelecek sezonda maçlar seyircili mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı sonrası saat 19.50 itibariyle Kabine Toplantısı'nın sona ermesiyle yeni kararları duyuruyor. Erdoğan gelecek sezonda maçların nasıl olacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Gelecek sezonda Süper Lig maçları seyircili mi olacak? Seyirci yasağı kalkacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:09:00 -
Gelecek sezonda maçlar seyircili mi olacak?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan maçların seyircili oynanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek sezonda maçlar seyircili mi olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan maçlar, inşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.

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