Gelecek Partisi’nin ittifak kararını duyurarak paylaştı! 'Davutoğlu'na o bakanlık bile verilebilir'

Milliyet gazetesi köşe yazarı Özay Şendir, bugünkü köşesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında önemli bir iddiayı kaleme aldı.

Yazısının ‘Olmaz olmaz demeyin’ başlıklı bölümüde “Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacın’ın kurduğu partiler Millet İttifakı’na katılacakmış” iddiasını ileri süren Şendir, ittifak pazarlıklarıyla Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı bile olabileceğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacın’ın kurduğu partiler Millet İttifakı’na katılacakmış.

Yüzde 50 artı bir sisteminin en görünen zararına bir örnek daha işte.

Küçük partiler halktan aldığı desteğin kat ve kat fazlasını, yüzde 1’i bile önemli olduğu için ittifaklardan alıyor.

Bakarsınız, ittifak pazarlıklarıyla Ahmet Davutoğlu bir kez daha Dışişleri Bakanı olur.

Hatta Suriye meselesinde kaldığı yerden çalışmaya devam eder."