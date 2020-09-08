Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokrasi İttifakı" çağrısına cevap verdi. Temurci, "Demokratik değerlerde uzlaşmayı, bir arada olmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
Seçimlerde İYİ Parti ve CHP'nin ittifak kurduğu terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden muhalefete "Demokrasi İttifakı" çağrısı yaptı.
Terör tutuklusu Demirtaş'ın bu çağrısına Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden cevap geldi.
AK Parti'yi bölme hayalleri kuran muhaliflerin gazına gelen Davutooğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Selim Temurci, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Temurci, Selahattin Demirtaş'ın çağrına "Demokratik değerlerde uzlaşmayı, bir arada olmayı önemsiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.