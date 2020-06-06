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Siyaset

Gelecek Partisi'nden ilginç çıkış: Kemal Kılıçdaroğlu ceza alacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi sonrası ilginç bir çıkış yaptı. Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ceza alabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 01:14:00 -
Gelecek Partisi'nden ilginç çıkış: Kemal Kılıçdaroğlu ceza alacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, çok sayıda fezlekesi olan CHP Genel Başkanının durumuna dikkat çekerek,“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ceza alabilir, sıra Kılıçdaroğlu’ndadır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile igili olarak tepki çeken bir açıklama yaptı.

Özdağ, "Burada vebal, 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması düzenlemesinde evet diyenlerde" dedi.

Geçmişte fezlekesi olanların kesinleşen yargı kararı nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülebileceğine dikkat çeken Özdağ, çok sayıda fezlekesi olan CHP Genel Başkanının durumuna dikkat çekti ve “Sayın Kılıçdaroğlu da ceza alabilir, sıra Kılıçdaroğlu’ndadır” dedi. (medya faresi)

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