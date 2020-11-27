Gelecek Partisi'nden Bülent Arınç'a flaş davet açıklaması!

Milli Gazete'de yer alan haberde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün "Bülent Arınç’ı Gelecek Partisi’ne davet eder misiniz" ilişkin soruya yanıt verdi.

Davet gibi bir düşüncemiz yoktur

Üstün, “Yok, davet olmaz. Bizim partiye gönüllü gelmek isteyen kardeşlerimiz için parti kurullarımızla ve genel başkanımızla konuşuruz. Bu dönemde Gelecek Partisi’nde siyaset yapmak kolay değil. Çıkıp gelip, ‘ben sizle birlikte hareket edeceğiz’ derse ondan sonra bu konuyu konuşuruz. Davet gibi bir düşüncemiz yoktur. Bülent Arınç’ı da severiz” diye konuştu.