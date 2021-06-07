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Gündem Gelecek Partisi'nde istifa şoku
Gündem

Gelecek Partisi'nde istifa şoku

Manisa'da Gelecek Partisi'nin Kula İlçe Başkanı Atilla Özkaya, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:33:00 -
Gelecek Partisi'nde istifa şoku

26 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ilk kongreyle birlikte resmi olarak Gelecek Partisi'nin Kula İlçe Başkanı olarak seçilen Atilla Özkaya, yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifasını kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Özkaya, istifa nedenini ise işlerinin yoğunluğu olarak gösterip, partisine gerekli vakti ayıramadığı için bu kararı aldığını yazdı.

Özkaya paylaşımında, "İşimin yoğunluğundan dolayı partime gerekli vakti ayıramadığım için istifa etme kararı aldım. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi.

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