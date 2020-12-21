Gelecek Partisi Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş'in PKK-YPG mesajları ortaya çıktı

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Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığı’nı yaptığı Gelecek Partisi’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in sosyal medya hesabından yaptığı ‘PKK/YPG-Kürdistan’ paylaşımları ortaya çıktı.

Gelecek Partili Başkan'ın PKK/YPG paylaşımları

Gelecek Partisi Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in geçmiş yıllara ait Twitter hesabından yaptığı ‘terör’ paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. Keleş’in paylaşımlarında terör örgütü PKK/YPG destekçisi olduğu görüldü.

“YPG Azez’i alacak. Azez düştü düşecek.”, ‘Kürdistan’ paylaşımları yapan Keleş’in 2016 yılındaki mesajında Türkiye’nin Sur için katliam yapacağını söyledi.

Gelecek kimin için geliyor?

Gelecek adıyla yola çıkan ancak içinde terör örgütü yandaşlarını barındıran partinin kime ‘gelecek’ olacağı ise belli oldu.

Ahmet Davutoğlu sessizliğini koruyor

AK Parti’den ayrıldıktan sonra oradan oraya savrulan ve muhalefetin çeşitli kanallarında kendine ‘yandaş’ bulmaya çalışan Davutoğlu’nun terör destekçisi Ömer Keleş hakkında adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.

İşte Keleş’in ortaya çıkan paylaşımları: