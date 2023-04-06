Gelecek Partisi Kurucusu'nun istifa açıklamasını dikkatle okuyun! 'Bu büyük bir vebaldir'
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Musa Arat, 6'lı masanın içinde bulunduğu bataklığı terk ettiğini açıkladı.
6'lı masanın siyasetine isyan eden Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Musa Arat, partideki görevlerinden istifa etti.
HDP ile kurulan ittifakı içine sindiremediğini belirten Arat, "6'lı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek ülkemiz açısından bölünmeye, küçülmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum. Bu büyük bir vebaldir, milletimizin hayrına değildir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "değiştim" demesine karşın, parti tabanının dindarlarla hesaplaşma hayalleri kurduğuna dikkat çeken Musa Arat, 14 Mayıs 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi destekleyeceğini ifade etti.
Musa Arat'ın açıklaması şöyle:
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