Gelecek Partisi kurucusundan eniştesinin ölümüne ilişkin açıklama! Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad, koronavirüse yenik düşmüş, her iki doktorun da koronavirüs aşısı yaptırmadıkları öğrenilmişti.

Yaşanan bu üzücü olaydan sonra, sosyal medya ile bazı medya kuruluşlarında, Dr. Murat Tad'ın, yakın çevresine, Covid-19 diye bir salgın olmadığını söylediği ve çevresindekilere "aşılanmayın" çağrısı yaptığı öne sürülmüştü.

Gelecek Partis kurucularından Güzeldülger iddialara cevap verdi

Eniştesi Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad'ın ölümünden sonra, hakkında konuşulanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Gelecek Partili Güzeldülger, eniştesi Dr. Tad hakkında yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, "Eniştem Murat Tad’ın Covid tedavisine cevap vermemesi nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra bazı yayın organlarında Dr Murat Tad’ın muhafazakar ve aşı karşıtı olduğuna, hastalığın var olmadığına inandığına dair paylaşımlar yapılmıştır. Bu gerçek dışı iddialar, kederli ailesini derinden sarsmış ve yaralamıştır." dedi.

'Eşine aşılanmasını tavsiye etmişti'

"Dr. Murat Tad, ailesini aşı olmaya teşvik etmiş, Diş Hekimi olan eşine de hastalarla yakın temas halinde olmasından dolayı aşı olmasını önermiştir." diyen Güzeldürger, "Kendisi de aşı olmak istemiş ancak Patoloji kliniğinde hasta teması olmaması, ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesi nedeniyle aşı takvimini ertelemiştir. Ancak aşı karşıtı olduğu, aşı için ‘emperyalist oyun’ dediği, hastalığın varolmadığına inandığı şeklinde kaleme alınan haberler, 20 yılı aşkın süredir doktorluk mesleğini layıkıyla yapan aynı zamanda akademisyen olan eniştemizin aydın kimliğiyle örtüşmemektedir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Güzeldülger, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiçbir kaynağı olmayan, ailesine acısını yaşama imkânı bile vermeyen bu habercilik anlayışını kınıyoruz. Dr Murat Tad’ a Allah’tan Rahmet, kederli ailesine de Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum.

Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad, 49 yaşındaydı