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Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin teşkilat binasını açtı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:21:08 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin teşkilat binasını açtı

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğlu, parti çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Konya'da, Meram İlçe Başkanlığının açılışına katıldı.

Kent merkezindeki yerde partililerce karşılanan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, teşkilatta muhabbetin, güzel söz ve ahlakın hakim olmasını diledi.

Davutoğlu, Meram İlçe Başkanlığının adresinin, annesinin kabrinin yakınında olmasını anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu mekan bana annemi, Konya'yı, evimi ve hanemi hatırlatıyor. Allah, bu mekana güzel insanları güzel vesilelerle getirsin. Kötü niyetlileri, hesabi olanları ve kendi çıkarını düşünenleri bu mekanda ve aramızda barındırmasın. Bizler, siyasete yeni bir nefes ve ses olmak, Hazreti Mevlana'nın, Konya'nın toprağına nüfus etmiş kültür ve ahlakını egemen kılmak için yola çıktık." dedi.

Yapılan duanın ardından Davutoğlu ve beraberindekiler, teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.


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