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Gündem Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Bu konuda çok net bir tutumları var
Gündem

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Bu konuda çok net bir tutumları var

AK Parti'yi bölme umuduyla Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ile görüşen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 19:41:00 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Bu konuda çok net bir tutumları var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinin Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrasında Sancar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partileri ile gerçekleştirdikleri görüşme turu çerçevesinde Gelecek Partisini ziyaret ettiklerini belirten Sancar, "Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki bir heyetle uzun uzun Türkiye'nin gündemini konuştuk. Güzel bir görüşme, faydalı bir görüşme oldu." dedi.

Sancar, demokrasi için birlikte değerlendirmeler yaptıklarını belirterek bundan sonrasında da muhalefetin sürekli ve düzenli olması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Parti kapatma davası ile ilgili Gelecek Partisinin görüşlerini daha önceden açıkladığını anımsatan Sancar şöyle konuştu:

"Bu konuda çok net bir tutumları var. Parti kapatmaya karşı olduklarını söylüyorlar. Kendileri gerekli açıklamaları zaten daha sonra yapacaklar. Bizim açımızdan da bu görüşmeler, Türkiye'de demokrasinin zor dönemini aşmak konusunda bir araya gelmesi ve diyalog içinde olmaları bakımından önemlidir. Çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettireceğiz."

Sancar, Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine ilişkin soruşturmaya yönelik soru üzerine, "Demokrasi, özgürlük ve barış talebimizi milyonlar sahiplendi. Bu soruşturmaların tarihte küçücük bir nokta kadar değeri olmayacak. Geriye kalacak olan orada milyonların gösterdiği iradedir." ifadesini kullandı.

 

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Yorumlar

ilker

yürü git davutoglu nün sizden farkı yok.  
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