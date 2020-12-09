  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:54:29 -
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay