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Siyaset Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımlarıyla ilgili, “Katar’dan gelen paranın da Katar parası olduğuna asla inanmıyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:54:00 -
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den akılalmaz Katar iftirası

AK Parti’den ayrıldıktan sonra rüzgara kendini kaptıran ve oradan oraya savrulan Ahmet Davutoğlu’nun gelecek vaat etmeyen ‘Gelecek Partisi’ hükümete yönelik 'Katar' eleştirilerini iftiraya kadar götürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, küresel olarak ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde Katar’ın Türkiye’ye yönelik dev yatırımı ve Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin devriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Gelecek Partisi'nden hükümete Katar iftirası

Söylemleriyle ana muhalefet partisi CHP’yi de geçen Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, “Katar’dan gelen paranın da Katar parası olduğuna asla inanmıyorum” dedi.

Eleştirilerini iftiraya kadar götüren Temurci, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkinin iki devlet arasındaki ilişkiye benzemediğini söyleyerek, “Biz bu ilişkiyi bir devletle mi yürütüyoruz başka bir yapıyla mı yürütüyoruz şeklinde zihnimde ciddi sorular var” şeklinde konuştu.

Temurci’nin açıklaması:

"Katar’a sattığımız Borsa’nın yüzde 10’uyla, Katar’a sattığımız AVM’lerle bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Doğrusu ben Katar’dan gelen paranın da Katar parası olduğuna asla inanmıyorum. bu benim kişisel kanaatim. Farklı kaynaklardan Türkiye’ye para geliyor. Katar Türkiye’yi çok sevdiği için o paralar Türkiye’ye gelmiyor. biz yabancı sermayeye karşı değiliz ama Katar’la yürütülen ilişki iki devlet arasında yürütülen bir ilişkiye benzemiyor. Başka bir ilişkiye benziyor. Bunu da millet inşaallah zamanı geldiğinde, bizim varlıklarımızın adım adım elimizden nasıl çıktığına ve hangi şartlarda çıktığına bakacak ve milletimiz mutlaka günü geldiğinde bütün gerçekleri öğrenecek."

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