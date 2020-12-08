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Gündem Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gündem

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:36:00 - 2020-12-08 15:44:24
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda Üstün'e ait evin camlarının kırıldığı bildirildi. Ayhan Sefer Üstün'ün ailesi ile birlikte Ankara'da olduğu ifade edildi.

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Serkan Özcan tarafından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

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Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? Ayhan Sefer Üstün sağlık durumu nasıl?

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