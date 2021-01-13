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Gündem Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu, Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı
Gündem

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu, Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:09:00 - 2021-01-13 17:11:38
Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu, Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı

Gelecek Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle Türkiye Değişim Partisi'ne (TDP) katıldı.

TDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avcılar'daki bir restoranda düzenlenen törende konuşan Ağaoğlu, bir yıl öncesine kadar hiçbir siyasi geçmişinin bulunmadığını ancak çeşitli nedenlerle bu yola girmesi gerektiğini hissettiğini söyledi.

Yaklaşık 8 ay boyunca Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Ağaoğlu, "Ancak aradan geçen 8 aylık süreçte görev yaptığım Gelecek Partisi'nde kaygısını yaşayıp, düzeltilmesini istediğim sorunların çözümünde bir sonuç alınamayacağı fikrine ulaştım. Bireysel çabalarımın Gelecek Partisi'nde aynı değer ve öncelikte olmadığını fark ettim." dedi.

Son 3 aydır medya ve kamuoyunda TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gerçeğinin kendisini gösterdiğini, sundukları çözümün ülkenin çıkış noktası olduğunu düşündüğünü ifade eden Ağaoğlu, "Ben de bu ekip içerisinde, tarihe kayıt düşen yapıda olma arzumu bildirdim. Sağ olsun İl Başkanı Yusuf Polat da memnuniyetle karşıladı. Kendilerine, İstanbul teşkilatına ve Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'e teşekkürlerimi bildirmek isterim. Avcılar'da çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

TDP İstanbul İl Başkanı Polat da programda yaptığı konuşmada partisinin hedeflerini aktardı.

Kendine bir misyon edindiğini kaydeden Polat, "İstanbul'un 39 ilçesinde saklı, kabuğunda kalmış diğer Mustafa Sarıgül'leri çıkaracağız. O amaçla da bugün buradayız. Üçüncü bölge teşkilat başkanının görüşmeleri, istişareleri neticesinde Avcılar ilçesinde Hüseyin Ağaoğlu kardeşimizin birlikte çalışma fikrini sundular bize. Ben de çok mutlu oldum, şeref duyduğumu ifade ettim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Polat, parti rozetini Ağaoğlu'na takdim etti.  

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