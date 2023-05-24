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Gündem Gelecek Partili Temurci'den Özdağ’a tepki O içişleri bakanı olacaksa…
Gündem

Gelecek Partili Temurci'den Özdağ’a tepki O içişleri bakanı olacaksa…

Yeniakit Publisher
2023-05-24 12:35:00 -
Gelecek Partili Temurci'den Özdağ’a tepki O içişleri bakanı olacaksa…

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Ümit Özdağ için 'Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir' diye yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklaması öncesinde Gelecek Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na ilişkin sözleri üzere Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

 

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım!

Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir.
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Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.

Kazanmak için her yol mübah değildir."

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Yorumlar

Doğrucu

Kılıçdaroğlu kazanamayacağını anlayınca bol bol söz veriyor.

Musa

Toplumsal barıṣ harakatı mı miilet intifakı ? Kandil ondan mı sizi deskeliyor ! Bu barıṣ harakatı feto Terör örgütleri destek veriyor pkk ile birlik . Bu ne terbiyesizlik ne Ahlaksızlık insanlar bukadar salak mı?. Kendi çıkarları menfaatları için Devletini Altın tepsizde Amerika Avrupa Terör örgütlerine teslim ediyor.
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