Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

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Türkiye dış politikada attığı adımlarla uluslararası arenada 'ben de varım' diyerek büyük başarılar elde ediyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve arkasındaki Avrupa'nın korsanlığına müsade etmeyen Türkiye, gelişmiş ülkelerin bile acziyet yaşadığı "koronavirüs ile mücadele"de de büyük başarı ortaya koydu.

Türkiye'nin başarılarını ve tüm dünya tarafından takdir edilmesini hazmedemeyen muhalefet ise 'ihanette' sınır tanımıyor.

Özdağ'dan ihanet dolu sözler

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin kurucu üyelerinden Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımlarını diline doladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı paylaşımda Libya ile yapılan anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildiğini duyurdu. Çavuşoğlu "Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması #BirleşmişMilletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımda DSÖ'nün koronavirüs ile mücadelede Türkiye'yi tebrik eden mesajına yer vererek "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge ’ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başarısını hazmedemedi!

Bakan Çavuşoğlu ve bakan Koca'nın Türkiye'nin başarısını ortaya koyan paylaşımlarını sabote etmek isteyen Gelecek Partili Özdağ, skandal bir yorumda bulundu. Özdağ, Twitter hesabından şu hezeyan dolu sözleri paylaştı;

"Dün DİB M. Çavuşoğlu’nun bugün de SB F. Koca’nın sevindirik olduğu konular aslında bu iktidarın devlet yönetmekte ne kadar acz içinde olduklarının kanıtıdır. Ülkemiz ve Libya arasında yapılan anlaşmanın BM’de evrak kaydının yapılmasını anlaşmayı tanıdılar diye ilan eden bir DB bakanına mı yanalım yoksa DSÖ’nün Türkiye’nin Covid-19 verilerini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirin ikazını DSÖ bizi övdü diye sevinen sağlık bakanının gayri ciddiyetine mi? Ülkemiz bu yöneticileri gerçekten haketmiyor. Yazık çok yazık!"

Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını önemsiz gibi göstermeye çalışan Özdağ'ın ihanet dolu sözlerine kullanıcılardan tepki yağdı. Sosyal medyada "Selçuk Özdağ'ın bu Türkiye düşmanlığının altında, AK Parti'den yeniden milletvekili adayı gösterilmemesi mi yatıyor?" yorumları yapıldı.